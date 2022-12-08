Antalya'da 3 bin 800 çocuğa anaokulu desteği veriliyor

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ANTALYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü" kapsamında, Antalya'da 3-5 yaş aralığındaki 3 bin 800 çocuğun anaokullarından ücretsiz yararlandığı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Murat Korkut, yaptığı açıklamada, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde anaokulu ve anasınıfına devam edecek olan çocukların desteklenmesine ilişkin mayıs ayında bakanlıklar arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Buna göre, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitim kurumlarından ücretsiz yararlandığını aktaran Korkut, "Antalya'da 3 bin 800 öğrencimiz anaokullarımızdan faydalanıyor. Bu çocuklarımıza hem beslenme hem de temizlik olarak destek veriyoruz. Bu destekler bizim için çok önemli." dedi.



- "5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 100"



Antalya'da okullaşma oranlarının da her geçen gün arttığına değinen Korkut, "En uzak yerdeki çocuğumuza dahi ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Antalya'da 5 yaşta okullaşmayan bir çocuğumuz bile yok. Şu anda 5 yaşta yüzde 100 okullaşma oranına ulaştık. Hedefimiz, 4 yaşta yüzde 70 ve 3 yaşta yüzde 50 okullaşma oranını yakalamak. Çocuklarımız bizim için çok önemli, geleceğimizin teminatı." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Fatma Tutkun Yaşar da uygulamadan öğrenci ve velilerin çok memnun olduğunu dile getirdi.

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