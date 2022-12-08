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Stambouli'ye göre Adana Demirspor'un başarısının sırrı uyum

AA

Stambouli'ye göre Adana Demirspor'un başarısının sırrı uyum

ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Adana Demirsporlu futbolcu Benjamin Stambouli, son 2 sezonda Spor Toto Süper Lig'de gösterdikleri başarılı performansı teknik ekip ile futbolcuların uyumuna bağladı.

Mavi-lacivertli ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa girdi. Çalışmalarını yüksek tempoda sürdüren Adana temsilcisinin Fransız orta saha oyuncusu Stambouli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası arasından sonra ligde sıkışık bir fikstüre gireceklerine değinen 32 yaşındaki Stambouli, "Çok kısa bir sürede çok fazla maç yapacağız. Onun için burada iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz gerek. Önümüzdeki süreçte en önemli şey fiziksel açıdan hazır olabilmek. Onun için burada çalışıyoruz. Bundan sonra takıma çok büyük iş düşüyor. Zor bir döneme gireceğiz." diye konuştu.

Stambouli, Dünya Kupası arasına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada girdiklerini hatırlatarak, "Teknik direktörümüz ile takım iyi bir uyum yakaladı. Beraber bir mücadele gösteriyoruz. Antrenmanlarda biz sıkı çalışıyoruz. Hocamız maçlardan önce fiziki ve taktik çalışmalar yaptırıyor, videolu analizler gerçekleştiriyor. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Son 2 sezonda başarılı bir performansımız var ama daha büyük başarılar elde etmeye açız. Bunun daha fazlasını yapabilmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.


- Dünya Kupası'ndaki favorisi ülkesi Fransa


Benjamin Stambouli, FIFA Dünya Kupası'nda favorisinin ülkesi Fransa olduğunu söyledi.

Katar'da düzenlenen organizasyonda en keyif veren futbolu Brezilya'nın oynadığını aktaran Adana Demirsporlu futbolcu, "Bir Fransız olarak Fransa'yı destekliyorum. Takımımızdan da çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Ancak en fazla keyif veren takım Brezilya. Kendilerinin de bu oyunu oynarken keyif aldığını görebiliyorsunuz. Brezilya-Fransa finalinin güzel olacağına inanıyorum ama sonunda kazanan Fransa olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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