Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor:

AA

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor:

ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu sene yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da gerçekleştirdiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç file bekçisi, "Çok oyuncu değişince saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Geçen seneki kadroda yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. 11'de fazla oyuncu değişince uyum sorunu oluyor. Güçlü bir oyunla, duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Sezonun geride kalan bölümünde kötü oynamadıklarını vurgulayan Uğurcan, "Sezonun ilk bölümde çok da kötü olmadığımızı düşünüyorum. Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir maç var, Fenerbahçe maçı. O maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Geçen seneden çok oyuncu gitti geldi, uyum zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumumuzu geliştirmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda iyi kaleci performansları gördüğünü de aktaran 26 yaşındaki kaleci, şöyle devam etti:

"Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücuma gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısa. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışacağız. Bu kampta biraz onun üzerinde durduk. Geçen sene farklı oyun planı vardı, bu sene farklı oyun planı olacak."

Uğurcan, sakatlığını atlatan oyunculara ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Edin (Visca) abi son 10 sezonda 10 gol, 10 asist yapmış her sezon. Kaybı, büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli oyuncu. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. İkisi de çok kaliteli isimler. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Saha içinde bize yardım edecek isimler."


- "Fenerbahçe karşılaşması kırılma maçı olabilir"


Uğurcan Çakır, aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe maçının kırılma müsabakası olabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe müsabakasının final maçı olmayacağını da vurgulayan Uğurcan, "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil." şeklinde görüş belirtti.

Derbilerin özel maçlar olduğunun altını çizen Uğurcan, şunları aktardı:

"Özel maçlar oluyor derbiler. Evinizde deplasmanda. Ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbi maçlarda iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

Trabzonspor'un her kulvarda iddialı olduğunu anlatan genç kaleci, "Sezona Şampiyonlar Ligi play-off'unda başladık. Sonra gruplarda fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de kupada da her yerde iddiamız var." diye konuştu.

Uğurcan Çakır, takımdaki genç kalecilere ilişkin şu ifadeleriyle sözlerini tamamladı:

"Hakan, Kaan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha lig maçlarında iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını görüyordum, eksiklerini söylemeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara abilik yapmaya çalışıyorum, ben abilerimden öyle görmüştüm. Umarım Trabzonspor kalesini uzun yıllar korurlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstilacı balon balığı yayılmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER İstilacı balon balığı yayılmayı sürdürüyor
Stambouli'ye göre Adana Demirspor'un başarısının sırrı uyum
YEREL HABERLER Stambouli'ye göre Adana Demirspor'un başarısının ...
Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, takımın performansından memnun:
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, takımın ...
(Görüntülü) &#039;DENTAL TURİZM&#039;DE ANTALYA&#039;YA YOĞUN İLGİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'DENTAL TURİZM'DE ...
Antalya'da 3 bin 800 çocuğa anaokulu desteği veriliyor
YEREL HABERLER Antalya'da 3 bin 800 çocuğa anaokulu desteği ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
'Dental turizm'de Antalya'ya yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Dental turizm'de Antalya'ya yoğun ilgi
Antalyaspor-Napoli maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Napoli maçının ardından
Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti
YEREL HABERLER Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ileride büyük hoca olacak
YEREL HABERLER Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ...
Antalyaspor-Napoli maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Napoli maçının ardından
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
(Görüntülü) ANTALYA - KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, DÜŞÜP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, DÜŞÜP ...
Antalya'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Francesco Farioli: Bizim için çok iyi bir maçtı
YEREL HABERLER Francesco Farioli: Bizim için çok iyi bir maçtı
Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti
Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile yenişemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.