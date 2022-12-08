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Antalyalı minik öğrenciler ilk mektuplarını terörle mücadele eden Mehmetçik'e yazdı

AA

Antalyalı minik öğrenciler ilk mektuplarını terörle mücadele eden Mehmetçik'e yazdı

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da bir ilkokulun ikinci sınıfına devam eden öğrenciler, mektup yazımını öğrendikleri derste, terörle mücadele eden kahraman Mehmetçik için duygularını kaleme aldı.

Muratpaşa ilçesindeki Dilşad Refizade İlkokulu 2-J sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik'in işlediği derste mektup yazım kurallarını öğrendi.

Öğretmenlerinin sevdiklerine mektup yazmaları için görevlendirdiği öğrenciler, Mehmetçik'e mektup yazmak istedi. Duygularını kaleme alan öğrenciler, terörle mücadele eden Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygusuyla mektup yazdı.

Öğretmenleri aracılığıyla okul yönetimine de bildirilen "Mehmetçik'e mektup" etkinliği velilerin de desteği ile askerlere moral desteğine dönüştü.

Mehmetçik'e ulaştırılacak öğrencilerin duygularını içeren mektupların yer aldığı zarflara, Türk bayrağı da konuldu. Mektuplar, Mehmetçikler için hazırlanan çoraplarla paketlendi.

Mektuplar, okula gelen askeri yetkililere teslim edildi.

- "Mektuplar Mehmetçik'e tebessüm molası olsun"

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, AA muhabirine, mektup yazım kurallarını anlattığı derste öğrencilerin ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazmak istediğini söyledi.

Bunun kendisini duygulandırdığını dile getiren Çelik, "Sevdikleri birine mektup yazmaları için düşünmelerini istedim. Öğrencilerimiz de Mehmetçik'e yazmak istedi. Öğrencilerimin duyguları onların yüzünde küçük bir tebessüm olursa, yüreklerinde bir sıcaklık olursa bu bize yeter. Mektuplarımız Mehmetçiklerimize ulaştığında öğrencilerimizin tertemiz duyguları onlar için tebessüm molası olsun istiyoruz."

Sınıf öğretmeni olarak 22 yıldır çalıştığını aktaran Çelik, öğrencilerin Mehmetçik sevgisi ile yetişmesinin önemine işaret etti.

Okul Müdürü Mesut Yanık ise öğrencilerin sınırda operasyonda bulunan askere hitaben mektup yazdıklarını kaydetti.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Yanık, "Vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisi olmak üzere bütün değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmek için emeğimizi, çabamızı bu yönde sarf ediyoruz. Sadece öğretim değil, eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz de çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bireyler olmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Mektubumu okumaları mutlu edecek"

Gülce Derin Demir, mektubunda askerlere duyduğu minnet duygusunu ifade etmeye çalıştığını belirtti.

Öğrencilerden Beyza Pirhasanoğlu da "Öğretmenimiz bize mektup yazmayı öğretti. İlk mektubumuzu da askerlerimize yazmak istedik. Onları çok seviyorum. Mektubumu okumaları beni çok mutlu edecek. Onlar sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Mektubumu okumaları beni çok mutlu edecek." diye konuştu.

Muhammet Demir de büyüdüğünde asker olmak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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