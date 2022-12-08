Kepez Belediyesinin "mobil kütüphanesi" Antalya'yı dolaşacak

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi, "mobil kütüphane" hizmetini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin farklı duraklarında hizmet verecek mobil kütüphane için toplu ulaşımda kullanılan bir otobüsün iç dizaynı tamamen yenileniyor.

Tavana kadar kitapla dolu olacak otobüsün projesi, alanında uzman iç mimarlar tarafından tasarlanarak yapım aşamasına geçti. Koltukları çıkartılarak modern bir şekilde yenilenen otobüs, yeniçağa ayak uyduran dizaynı ile hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mobil kütüphane için gün saydıklarını belirtti.

Toplu ulaşımda kullanılan otobüsü tamamıyla yenilemek suretiyle bir halk kütüphanesi kapasitesine kavuşturduklarını aktaran Tütüncü, "Bu çalışmayla şehrin en uzak noktalarındaki çocuklar bile mükellef bir kütüphaneye ulaşabilecek. Yaklaşık 5 bin kitabın olduğu bir kütüphane olacak. Şehrimizi gezecek, duraklarda duracak ve o duraklarda halkımıza kitaplar sunacak. Halkımız o kitapları okuyacak. O kitaplarla aydınlanacak. Kitapların sevgi dolu dünyasına doğru bir yolculuk başlıyor şimdi Kepez'den. İşte bunu biz yapacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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