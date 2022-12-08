AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar'dan, TOKİ açıklaması

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ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı ilçesinde Bahtılı ve Çakırlar Mahallesi'ndeki hazine arazisine yapılacak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yatırımının, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Bayar, yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlatılan "İlk evim ilk işim" kampanyası kapsamında Bahtılı Mahallesi'nde yaklaşık 650 dönüm, Çakırlar Mahallesi'nde de 750 dönüm araziye TOKİ tarafından konut yapılması yatırımının programa alındığını hatırlattı.

Birçok kişiyi heyecanlandıran konunun Konyaaltı Belediye Meclisinin gündemine taşındığını anlatan Bayar, AK Partili meclis üyelerinin "Evet" ancak CHP ile İYİ Partili meclis üyelerinin "Hayır" oyları ile TOKİ yatırım planlamasının kabul edilmediğini kaydetti.

Yılın son meclisinde vatandaşlara güzel bir haber vermeye hazırlanırken hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bayar, "Büyük çaba ve uğraşlar sonucunda TOKİ'nin programına aldırdığımız bu yatırım Konyaaltı'nın ihtiyacı olan konut açığını giderecek. CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, vatandaşın hayrına ve yararına dokunacak bir konuyu geciktirmek, engellemek, sekteye uğratmak istiyor olması bu heyecanın yarım kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bayar, AK Parti olarak bugüne kadar vatandaşın lehine olacak yarım kalmış, tamamlanmamış ve yapılması gereken tüm yatırımlar için gece gündüz çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yatırımlara ve hizmetlere bahane üreterek engellemeye çalışanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Bayar, şunları kaydetti:

"Bu engellemeler ve görüş alma bahanesi ile yapılan geciktirmeler ve yapılması planlanan TOKİ yatırımlarının önünün kesilmeye çalışılıyor olması asla bizi hedefimizden ayırmayacak, bu yavaşlatma çabaları, engelleme hamleleri amacına ulaşamayacaktır. Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşlarımız rahat olsun. Hizmet etmek bizim işimiz. Hastanemizi de yapacağız, TOKİ yatırımını da ilçemizde gerçekleştireceğiz."​​​​​​​



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