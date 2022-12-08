Antalya Bilim Merkezinin astronomi atölyesinde uygulamalı eğitimler veriliyor

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesindeki Antalya Bilim Merkezinde düzenlenen astronomi atölyesinde çocuklar, kutup yıldızının değişimini uygulamalı olarak öğreniyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Dokuma Park'ta bulunan Antalya Bilim Merkezinde, her hafta farklı atölyelerle etkinlikler düzenleniyor. En fazla ilgi gören astronomi atölyesinde, öğrencilere kutup yıldızının evreleri ve buna bağlı olarak iklim değişikliği anlatılıyor.

Atölye eğitmeni Hakan Uzakara, öğrencilere önce kutup yıldızının "vega" olmasıyla Kuzey Yarım Küre için ocak-şubat aylarında kayak yapmanın yerini artık denize girmeye bırakacağını anlatarak teorik bilgi veriyor. Uzakara, sonrasında dünyanın devinme hareketi modelini uygulamalı olarak gösteriyor.

Ortaokul ve lise öğrencilerine hitap eden astronomi atölyesinde, hafta içinde günde 2 kez bilimsel çalışmalar yaptırılıyor.



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