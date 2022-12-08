Galatasaray Futbol Takımı, kamp için Antalya'ya geldi

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ANTALYA (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

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