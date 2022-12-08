Antalya'da kiraladığı evde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladığı evde uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında H.A'nın Kepez ilçesindeki kiraladığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelinin evde "laboratuvar" ortamı oluşturarak skunk bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu imal ettiği belirlendi. İkamette yapılan aramada 11 kilo 400 gram skunk ve 215 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan H.A'nın, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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