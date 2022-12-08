Antalya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Milli Egemenlik Mahallesi 9012 Sokak'ta, iddiaya göre, akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Çelik (65), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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