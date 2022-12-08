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Futbol: Hazırlık maçı

AA

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Letonya'nın Liepaja takımını 5-0 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren mavi-lacivertli ekip, Mardan Stadı'ndaki hazırlık maçında Liepaja ile karşılaştı.

Adana Demirspor'un gollerini 1. dakikada Stambouli, 38. dakikada Erhun Öztümer, 55. dakikada Assombalonga, 81. dakikada Onyekuru ve 84. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

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