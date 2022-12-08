Antalyalı sanatçılar "Senede Bir Gün" konseriyle anılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın unutulmayan sanatçılarını 12 Aralık'taki "Senede Bir Gün" konseriyle anacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ev sahipliği yapacağı konserde, Antalya’nın hafızalarda yer etmiş sanatçılarına yer verilecek.

Cumhuriyet döneminde yolu Antalya ile keşişmiş ya da Antalya'da doğmuş, ebediyete uğurlanmış müzisyen, şair, edebiyatçı gibi önemli değerlerin yaşamları anlatılıp anılacak. Behlül Dal, İsmail Baha Sürelsan, Gültekin Çeki, Fikret Otyam, Tarık Akıltopu, Sümer Tilmaç, Necip Nugay gibi Antalya’nın kültür ve sanat hayatında tanınan çok sayıda sanatçı "Senede Bir Gün" konseriyle hatırlanacak.

Emin Altıner yönetmenliğinde yapılacak konser, 12 Aralık'ta Doğu Garajı Kültür Merkezi Büyük Salonu'nda düzenlenecek.

Tüm Antalyalıların davet edildiği etkinlik, Antalya Yenikapı Orkestrası eşliğinde yapılacak. ​​​​​​​​​​​​​​



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