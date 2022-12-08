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ANTALYA (AA) - Vali Ersin Yazıcı, TÜBİTAK 16'ncı Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, okul müdürleri, müdür yardımcıları, proje koordinatörü öğretmenler ve yarışmada dereceye giren öğrencilerle velileri katıldı.

Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması'na 12 projeyle katılan Antalya'nın, bölge finalinde 9 projeyle derece elde ettiği bildirildi. Antalya'nın, 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük derecesi ve 3 teşvik ödülü aldığı, dereceler bakımından Türkiye birincisi olduğu kaydedildi.

Ödül töreninde konuşan Yazıcı, Antalya’nın bilim, sanat, spor alanlarında gösterdiği başarıyla Türkiye'ye iyi bir örnek olduğunu belirtti.



Yazıcı, "Şehrimizin bilim alanında kendini ispatlaması ve Türkiye birincisi olması bize büyük bir gurur yaşattı. Biz eğitimin önemine inanıyoruz. Şehrimizin her noktasında bu tür başarıları artırabilmek adına; bilim, sanat, spor, kültür gibi bütün alanlarda güzellikler yaratmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye finalinde birincilik derecesini kazanan Antalya Bilim ve Sanat Merkezi 8’inci sınıf öğrencisi Ada Yeşilyurt ise "Projelerimin, TÜBİTAK gibi köklü bilim araştırma kurulu tarafından geliştirme ve yaygınlaştırma imkanının sunulması, bir araştırmacıya verilebilecek en güzel hediyelerden biridir." dedi.

Vali Yazıcı, dereceye girerek Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Akdeniz Evliyaoğlu, Alper Nihat Aydemir, Lorin Nur Önen, Doğa Mete, Betülay Özcan, Şevval Acar ve Türkiye finaline davet edilmiş olan 24 öğrenciyi kutlayarak altın hediye etti.



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