Antalya'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada mafya tipi örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilen, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Alanya ilçesinde ise suç örgütlerine silah temin ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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