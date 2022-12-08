Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman, koşuyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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