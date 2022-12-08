Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen kişi gözaltına alındı.

Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki apartmanda, Yusuf T. (37) ve annesi Zübeyde T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T, annesini bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Zübeyde T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yusuf T. gözaltına alırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.





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