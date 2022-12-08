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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Hazırlık maçı

AA

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamptaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi'yı 2-1 yendi.

Siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, takımını sahaya Mert Günok, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka ilk 11'iyle sürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 15. dakikada Jackson Muleka ve 40. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarı Emrecan Uzunhan'ın yerine Francisco Montero oyuna girdi. Konuk ekip, 50. dakikada Hosseinzadeh ile farkı 1'e indirdi. Beşiktaş, 58. dakikada Dele Alli'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, 59. dakikada Dele Alli-Semih Kılıçsoy, Redmond-Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç-Berkay Vardar ve Mert Günok-Ersin Destanoğlu değişiklikleri yaptı.

Beşiktaş'ta 76. dakikada Gedson Fernandes'in yerine Valentin Rosier, 83. dakikada Jackson Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Maçtan notlar


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Charleroi karşısında 3'lü savunmayı tercih etti.

Deneyimli teknik adam, Belçika ekibi karşısında savunmada Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'a görev verdi.


- Cenk Tosun forma giyemedi


Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, ilk hazırlık maçında forma giyemedi.

31 yaşındaki oyuncu, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşmada yer almadı.


- Ahmet Nur Çebi maçı izledi


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Charleroi müsabakasını tribünden takip etti.

Çebi, müsabakayı asbaşkan Emre Kocadağ ile izledi.


- Erol Bulut tribündeydi


Beşiktaş ile Charleroi arasındaki karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynandığı sahada yer alan tribünlerin tamamına yakını doldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, akşam saatlerinde takımın kampına katıldı.

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