Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Şekerhane Mahallesi'ndeki Alanya Belediyesi Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi inşaatının zemin katında, beton dökme, kalıp ve demir bağlama işlemi sırasında çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük sırasında düşerek hafif yaralanan 2 işçi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kazanın ardından inşaatta incelemelerde bulundu.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50-60 işçinin çalıştığı inşaatta kaza yaşandığını söyledi.

Kazada herhangi bir can kaybının ve ağır yaralının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Yücel, "10 bin metrekarelik çalışma alanında son rötuşlarla inşaatı ay sonuna kadar bitirmek istiyorduk. Beton dökümü, kalıp ve demir bağlama işlemleri devam ederken, dün akşamki şiddetli yağmur nedeniyle kalıplarda şişme ve birkaç tanesinde kayma meydana geldi. Bu yüzden çalışılan 1750 metrekarelik alanın 140-150 metrekarelik bir bölümünde kalıp kazası meydana geldi." dedi.

Yaralanan 2 işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisine veren Yücel, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra inşaatta çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Yücel, "Sadece bir arkadaşımızın suratında, bir diğer arkadaşımızın da vücudunda ufak çizik var." dedi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 2 işçi tedavi edilerek taburcu edildi.









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