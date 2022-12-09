Antalya, köklü futbol kulüplerinin gözde kamp merkezi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, köklü futbol kulüplerinin gözde kamp merkezi oldu

AA

Antalya, köklü futbol kulüplerinin gözde kamp merkezi oldu

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Elverişli iklimi ve tesisleriyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu.

Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri dolayısıyla milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, kış aylarında da spor turizmiyle hareketli günler geçiriyor.

Antalya, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, birçok ülkeden futbol kulüplerinin kamp merkezi olarak öne çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider konumda bulunan Napoli, bu liglerden Antalya'da kamp yapan ilk takımlar oldu.

Fransa Lig 1'den Toulouse, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Belçika 1. Lig takımlarından Charleroi ve Westerlo, Hollanda 1. Lig temsilcisi Fortuna Sittard, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Suudi Arabistan takımı El Batin, Arnavut Ligi ekibi Partizani, Letonya kulübü Liepaja da kış kampı için Antalya'yı seçti.

Yabancı kulüplerin kafileleri, Antalya'da karşılaştıkları tesisler ve konakladıkları otellerdeki imkanlara hayran kaldı. Türk yemeklerini de çok beğenen konuk ekipler, Antalya'da iyi kamp imkanlarından dolayı mutluluk yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, Arabam.com Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük de Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'da buluştu.

Üst liglerin yanı sıra alt lig takımlarıyla beraber Antalya'da şu an 100'ün üzerinde takım kamp yaparken, futbolda alt liglerde devre araları başladığında mart ayı sonuna kadar bu sayının 2 bini bulacağı ifade ediliyor.


- Kentteki 934 spor tesisinden 200'ü futbol sahası


Dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına, kaliteli otel ve sahalara sahip Antalya'da, 185'i kamu kurumlarına, 749'u özel sektöre ait 934 spor tesisi bulunuyor.

Kentteki FIFA standartlarındaki 200 futbol sahasını, 500 takım aynı kamp döneminde kullanabiliyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin birçok unsuru içinde barındıran eşsiz destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Güçlü bir altyapıya sahip Antalya'nın kış sezonunda spor turizmiyle hareketlendiğini belirten Gürhan, "Tesis anlamında zengin bir iliz. Spor tesislerinden 200'ü futbol sahası. 500'ün üzerinde tenis kortumuz var. Belek Turizm Merkezi'miz de lüks otelleri, uluslararası standartlardaki spor tesisleriyle öne çıkıyor." diye konuştu.


- "Futbol turizminde bu sene rekor bekliyoruz"


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise futbol takımı kamplarının Dünya Kupası nedeniyle erken başladığını dile getirdi.

Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Yaşacan, şunları kaydetti:

"İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden futbol takımları kentimizde kampa girdi. Premier Lig'den ilk kez Crystal Palace, Serie A'dan ilk defa Napoli Antalya'da kupa arasını değerlendiriyor. Futbolda çok hareketli bir sezon oluyor. Lojistik olarak bölgemiz, otellerimiz, sahalarımız çok iyi olduğu için Antalya tercih edilen merkez oldu. Futbol turizminde bu sene rekor bekliyoruz."


- Takımların kamp yaptığı bölgeler


Kamp için Antalya'yı tercih eden ve öne çıkan takımların hazırlıklarını sürdürdüğü bölgeler şöyle:

Napoli: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi

Crystal Palace: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi

Hull City: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi

Toulouse: Kempinski / Belek Turizm Merkezi

Salernitana: Maxx Royal / Belek Turizm Merkezi

Charleroi: Kamelya Selin / Manavgat

Westerlo: Titanic Mardan Palace / Kundu

Fortuna Sittard: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi

Maccabi Tel-Aviv: Kaya Palazzo / Belek Turizm Merkezi

Liepaja: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi

Beşiktaş: Gloria Sports Arena / Belek Turizm Merkezi

Fenerbahçe: Gloria Verde / Belek Turizm Merkezi

Galatasaray: Cullinan / Belek Turizm Merkezi

Medipol Başakşehir: Maxx Royal / Belek Turizm Merkezi

Trabzonspor: Rixos Premium / Belek Turizm Merkezi

Adana Demirspor: Titanic Mardan Palace / Kundu

Arabam.com Konyaspor: Cornelia Diamond / Belek Turizm Merkezi

Atakaş Hatayspor: Calista / Belek Turizm Merkezi

Bitexen Giresunspor: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi

Demir Grup Sivasspor: Calista / Belek Turizm Merkezi

Gaziantep FK: Sueno / Belek Turizm Merkezi

HangiKredi Ümraniyespor: Sueno / Belek Turizm Merkezi

MKE Ankaragücü: Titanic Beach Lara / Güzeloba

VavaCars Fatih Karagümrük: Sueno / Belek Turizm Merkezi

Yukatel Kayserispor: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan ...
Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün batımı dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün ...
(Görüntülü) SAVAŞ ORTAMINDAN KAÇAN RUS HASTA, DOÇ. DR. HÜSEYİN BALIKCI&#039;DA ŞİFA BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAVAŞ ORTAMINDAN KAÇAN RUS HASTA, DOÇ. ...
(Görüntülü)DÜNYANIN EN İYİ PORTAKALINDA HASAT BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜNYANIN EN İYİ PORTAKALINDA HASAT BAŞLADI
Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
(Görüntülü) ANTALYA - ALANYA&#039;DA BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET BİNASI İNŞAATINDA ÇÖKME; 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ALANYA'DA BELEDİYENİN ...
Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip
Alanya'da belediyenin sosyal hizmet binası inşaatında çökme; 3 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da belediyenin sosyal hizmet binası inşaatında ...
(Görüntülü) ANTALYA - TARTIŞTIĞI ANNESİNİN BOĞAZINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - TARTIŞTIĞI ANNESİNİN BOĞAZINA ...
Barış Alper Yılmaz: Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum
YEREL HABERLER Barış Alper Yılmaz: Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ...
Galatasaray, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Galatasaray, Antalya kampındaki ilk antrenmanını ...
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, ligdeki iyi performansı sürdüreceklerine inanıyor:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, ligdeki iyi ...
Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak ...
Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak ...
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
(ÖZEL) Rıza Çalımbay: Kalan 4 maç bizim için transferden önemli
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rıza Çalımbay: Kalan 4 maç bizim için ...
(Görüntülü) Sivasspor, hazırlık maçında Saarbrücken&#039;i yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivasspor, hazırlık maçında ...
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, hazırlık maçında Saarbrücken'i yendi
YEREL HABERLER Sivasspor, hazırlık maçında Saarbrücken'i yendi
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Burak Yılmaz: Kırılma anlarım Trabzonspor, Çin'e transferim ve Lille 
YEREL HABERLER Burak Yılmaz: Kırılma anlarım Trabzonspor, Çin'e ...
Antalya'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.