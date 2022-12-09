Konyasporlu futbolcu Bytyqi, tekrar Avrupa'da yer almak istediklerini belirtti:

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Arabam.com Konyaspor'un Kosovalı futbolcusu Zymer Bytyqi, yeniden Avrupa kupalarında boy göstermek istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaptıkları kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde şu anda iyi bir durumda bulunduklarını vurgulayan sol kanat oyuncusu, "Sezon sonu ligi iyi bir pozisyonda bitirip Avrupa müsabakalarında yer almak istiyoruz. Bunu takım olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Arnavutça ve Türkçe'de aynı bir kelime var, inat. Takımımız inatçı bir şekilde bu kulvarda ilerlemeyi çok istiyordu ancak Vaduz maçında bazı şartlardan dolayı istemediğimiz bir şekilde elendik. Hala inatçı bir takımız ve sezon sonunu güzel bitirip tekrardan Avrupa müsabakalarında yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun aynı haftasına göre gol yollarında etkisiz kalmalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Fark etmesi zor bir durum çünkü siz de biliyorsunuz ki diğer takımlar da bize karşı gerekli analizleri yapıyorlar ve takımımızın bazı unsurlarını çözmüş bulunuyorlar. Zaten burada şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Kampta iyi çalışarak bu sorunu çözmek adına çalışmalar yapıyoruz."

Şu anda ligde 4. sırada bulunan takımının daha iyisini başarabileceğine inandığını aktaran Bytyqi, "Size dürüstçe söylemem gerekiyorsa geçmişi çok değerlendiren bir insan değilim sonuçta geçmiş geçmişte kalmış. Önemli olan önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceğimiz. Şu ana kadar ligdeki durumumuz iyi gidiyor tabi daha iyisini başarabilirdik. Eksik olan noktalarımız var. Bunu da burada kampta çalışarak gideriyoruz. İyi bir şekilde kamp sürecini geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "İlhan hoca performansımızı artırdı"





Zymer Bytyqi, teknik direktörleri İlhan Palut'un çok başarılı olduğunu vurguladı.

Konyaspor'un, İlhan Palut'tan önce bir düşüş içinde bulunduğunu hatırlatan Bytyqi, "Gelir gelmez her şeyi yoluna soktu. Çalışmaları, bizim performansımıza çok olumlu yansıdı. En büyük faktörlerden biri de bizim hocaya ve ekibine olan saygımız. Aynı şekilde onların bize çalışmalarımızda ve kulüp içinde gösterdikleri saygı. Bu olumlu bir şekilde Konyaspor olarak performansımıza yansıyor." diye konuştu.

Zymer Bytyqi, henüz 16 yaşındayken Avrupa'nın en önemli futbolcu yetiştiren kulüplerinden Salzburg'a transferinin kendisi için zor bir dönem olduğunu ifade ederek, "16 yaşında Salzburg’a dahil oldum. 15 yaşımda benimle ilgileniyorlardı. Üzerimde o zamanlar çok büyük bir baskı vardı çünkü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımlar benimle ilgileniyordu. Benim açımdan çok kolay bir karar olmadı. İlk kez yurt dışında ailemden ayrı bir şekilde futbol oynayacaktım. Gerçekten o dönemler benim için zor bir karar oldu." şeklinde görüş belirtti.

Ailesinin Kosova'daki savaş yüzünden oradan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Bytyqi, kendisinin ise Belçika'da doğduğunu ve sonra Norveç'e gittiğini dile getirdi.

Konyaspor'a transferinde Türkiye'de oynayan Norveçli oyuncuların katkısı olduğunu söyleyen 26 yaşındaki sol kanat, "O dönemler daha çok Türkiye'de oynayan Norveçli arkadaşlarımdan Türkiye ve Konyaspor hakkında bilgi aldım. Vedat Muric'i bilsem de o dönemlerde arkadaş değildik. Buraya gelmeden bütün arkadaşlarım Türkiye ve Konyaspor hakkında güzel şeyler söylediler. Özellikle Balkan oyuncuların Konyaspor bünyesinde olması benim buraya gelmem açısından önemli bir faktördü." ifadelerini kullandı.





- "Bundesliga'da oynamak istiyorum"





Zymer Bytyqi, hayalinin Bundesliga'da top koşturmak olduğunu söyledi.

Kariyerinde en üst seviyede liglerde oynama hedefinin bulunduğunu anlatan tecrübeli oyuncu, "İlerde kariyerimde en üst seviyedeki liglerde oynamak istiyorum. Bunu tabi ki zaman gösterecek. Takımla göstermiş olduğum performansla birlikte kariyerimde bir gün Bundesliga'da oynamak istiyorum." diye konuştu.

Konyaspor'un stadını ve taraftarını çok sevdiğini aktaran Bytyqi, Süper Lig'de en beğendiği ve takip ettiği kanat oyuncusunun Edin Visca olduğunu sözlerine ekledi.

Kosovalı oyuncu, Konya şehrini çok sevdiğin ve şehrin İslam açısından kendisine katkı sağladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya geldikten sonra Konya şehrinde İslam hakkında çok şey öğrendim. Daha önce de İslam dininin gereklerini yerine getiriyordum ama buranın daha büyük bir katkısı oldu."

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