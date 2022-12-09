Ekonomi ve hukuk buluşmalarının 12'ncisi Antalya'da düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Daha İyi Yargı Derneği ve Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Fatih Özatay katıldı.

Türkiye ekonomisi ve hukuk konularının ele alındığı toplantıda konuşan Gün, buluşmaların 12'nci adresi olarak Antalya'da bulunduklarını söyledi.



Gün, "Türkiye'de her sene 8 milyon 200 bin dava açılıyor. Bu davalar ertesi yıllara erteleniyor. Türkiye olarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Biz yargı derneği olarak bu konularda gönüllü olarak çalışıyor, çözümler geliştiriyoruz." dedi.

Mahkemelerdeki dava yoğunluğuna dikkati çeken Gün, "Mahkemelerdeki 15 milyon davanın yüzde 80'i mahkemeye gitmeden uzlaşmayla ortadan kaldırılabilir. Böylelikle bir hakime düşen iş sayısı düşürülebilir. Bu konu üzerinde durmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstatistiki veriler ışığında Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığı toplantıda, yüksek enflasyon, risk primi, ekonominin gidişatı gibi konular da ele alındı.

















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