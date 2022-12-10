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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 kişi yakalandı

AA

Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde firari hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere 53 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme", "yağma", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti", "tehdit ve hakaret", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 hükümlü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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