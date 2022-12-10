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Anne ve çocukları aynı merkezde eğitim alıyor

AA

Anne ve çocukları aynı merkezde eğitim alıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki köy yaşam merkezine dönüştürülen okulda, anne ve çocukları hem eğitim alıyor hem el becerilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğinde hazırlanan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Zırlankaya Mahallesi'nde atıl durumdaki okul, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Toplam 40 öğrenci ve çoğunluğu annelerden oluşan 55 kursiyer, sabah saatlerinde yaşam merkezine gelerek, eğitime başlıyor.

Öğrenciler, okul öncesi, temel eğitim ve öğrenim görürken anneleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan çeşitli kurslara katılıyor.

Teneffüslerde ve boş vakitlerde anne ile çocukları bir araya geliyor. Dikiş, nakış ve örgü kurslarında el becerilerini geliştiren anneler, çocuklarıyla kütüphanede kitap okuyor.

- Antalya'da 24 köy yaşam merkezi açıldı

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Korkut, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde okulların yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Antalya genelinde 24 köy yaşam merkezi açtıklarını anlatan Korkut, köy yaşam merkezinde eğitim gören çocukların, anneleriyle bilgisayar, dikiş nakış kurslarına katılmasının güzel bir tablo olduğunu ifade etti.

Korkut, bölgede tarımla uğraşan kişi sayısı fazla olduğundan babalar için de tarım ve seracılığa yönelik kurslar açacaklarını sözlerine ekledi.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise köy yaşam merkezine Bakanlıkların yanı sıra Serik Belediyesi ve hayırseverlerin de destekleriyle yeni derslikler, kütüphane, çocuk oyun alanları kazandırdıklarını bildirdi.

Öğretmen Derya Ulaş, okul bahçesinde velileri öğrencilerle bir arada görmekten, derslerin yanı sıra çeşitli etkinlikler yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kursiyerlerden Kamile Aldemir, okula çocuklarıyla birlikte gelip, gittiğini merkezde verimli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Sultan Yeşil ise kursta aldığı eğitimle torunlarına kazak ve yelek ördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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