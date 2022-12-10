Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 kişi serbest bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında polis, bekçi ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 21 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınarak dün adliyeye çıkarılan 21 kişi, savcılıkça sorgulandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz edeceği öğrenildi.

Kentte 8 Aralık'ta çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da olduğu zanlıların mafya tipi örgüt içerisinde yer aldıkları iddia edilmişti.

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