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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

AA

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığını atlatan Umut Meraş ile milli takımdan dönen Atiba Hutchinson da katıldı.

Sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra dinlendirilen Arthur Masuaku, gribal enfeksiyon geçiren Valentin Rosier ile Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında yarın Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.


- Şenol Güneş'ten Dünya Kupası değerlendirmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'na ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

İdmanın ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile basın mensuplarının yanına gelen Güneş, Dünya Kupası ve Hollanda Milli Takım formasıyla organizasyonda yer alan Wout Weghorst'un performansına ilişkin, "Weghorst çok iyi oyuncu. Penaltılara kalınca herkese eşit, sürprizler oluyor. Ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya'yı finalde bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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