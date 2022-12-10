Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gazipaşa ve Alanya ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, Gazipaşa'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 11 ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 750 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 3 tabanca, 60 tabanca mermisi, av tüfeği ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli de aranıyor.

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