AKTOB'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu seçildi

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu seçildi.

Kundu tesisler bölgesinde divan kurulunun Osman Ayık, Ahmet Barut ve Yusuf Hacısüleyman'dan oluştuğu toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu okundu.

Yeni yönetimin belirlendiği kurulda gerçekleştirilen oylamada, AKTOB'un Yönetim Kurulu Başkanı tek listeyle katılan Kavaloğlu oldu.

Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, genel kurula katılım sağlayan üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Son yıllarda dünyada çeşitli kriz dönemlerinin yaşandığını hatırlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Çok ağır ve travmatik kriz dönemleri yaşadık, ciddi zorluklarla mücadele ettik. Ama bu dönemde Türkiye turizminin değeri anlaşıldı. Bizler de krizlerle perçinlendik, tüm dünyaya varlığımızı kabul ettirdik. Turizmde biriz ve dirayetliyiz. Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olmayacağını dünyaya, rakiplerimize kanıtladık."

Kavaloğlu, bundan sonraki süreçte de turizmi temsil etmek için AKTOB'un önceki dönem başkanları ve yönetimiyle işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

- "Ön satışlar iyi seviyede"

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır da Kavaloğlu'nu tebrik ederek, AKTOB'un önceki dönem Başkanı Erkan Yağcı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Turizmde zorlu geçen üç yılın geride bırakıldığını aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:

"Bu yılı çok iyi rakamlarla tamamladık. Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz Türkiye genelinde iyi olmakla beraber, rehavete kapılmamamız gereken bir döneme giriyoruz. Ülkeler arasında çok sert bir rekabet geçecek. Bu rekabet satış ve pazarlama yönünde olacak. Bizim de maliyetlerimizin arttığını düşünürsek, gelecek yıl çok daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor."

Çorabatır, verilere göre, turizmde ön satışların Türkiye'nin her bölgesinde iyi seviyede ilerlediğine değinerek, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek işletme belgesini tüm tesislerin alması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, AKTOB'un yeni yönetim kurulu, Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu, Mehmet Tümbül, Ramazan Kara, Zafer Alkaya, Murat Kalaycı, Hasan Ali Ceylan, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Nihat Vural, Tolga Kilit, Burak Bayaz ve Fatih Caner'den oluştu. Denetim Kurulu üyeliğini ise Süleyman Güneş, Ülkay Atmaca ve Ali Şahin üstlenecek.





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