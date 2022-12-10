Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'den gündeme dair açıklamalar:

ANTALYA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, Dünya Kupası için verilen aranın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak Napoli'nin teknik direktörü Spallleti basın toplantısı düzenledi.

Spalletti, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçının kendileri için iyi geçtiğini belirterek, kırmızı-beyazlı takımın teknik sorumlusu Nuri Şahin'in futbolculuk kariyerinde de inanılmaz bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Şahin'in hocalığının da iyi olduğunu ifade eden Spaletti, takımına çok güzel bir futbol oynattığını belirtti.

Yarın kağıt üzerinde daha yüksek seviyeli bir rakip olan Crystal Palace ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Spaletti, "Takımın başında eski futbol canavarlarından Patrick Viera var. O futbolcuyken orta sahada iki futbolcunun işini yapabiliyordu. Karşınızdaki takım Premier Lig takımı. Şu ana kadar gösterdiğimiz yenilikleri devam ettirmek istiyoruz. Sezon başında bu yeni şeyleri geliştirme fırsatımız oldu. Dünya Kupası arasını yeni şeyler katarak değerlendirmek istiyoruz. Bu maçta onları da devam ettirmek istiyoruz bu maçta." dedi.

Spaletti, Crystal Palace forveti Wilfried Zaha'nın ne zaman ne yapacağı belli olmayan çok kaliteli bir futbolcu olduğunu dile getirdi.





- "Ara verilmesi bizim için avantaj"

Ligde çok iyi bir şekilde devam ederken gelen aranın kendileri için aslında fırsat olduğunu anlatan Spaletti, "Sezon içeresinde geliştirmek istediğimiz birçok şeyi burada derine inerek değerlendirebilir, geliştirebiliriz. Burası geliştirmek için gerçekten ideal bir ortam. Burada hazırlık maçları yapma fırsatımız var. Bunları da değerlendirebiliyoruz. Futbolcularımızın istekli ve arzulu olmaları, profesyonel olmaları çok çok önemli. Bazıları 'Keşke böyle bir kamp yapmasaydınız' dedi. Aslında bizim için yapılması gereken bir dönemdi. Çünkü, dengeli bir takımız. Dengemizi biliyoruz. Diğer takımların da dengelerini bulduğu zaman böyle bir ara verildi. Bizim için aslında bir avantaj." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye'de görev yapan İtalyan hocaları tebrik etmemiz lazım"

Teknik direktör Fatih Terim ile aralarının iyi olduğunu vurgulayan Spalletti, "Onunla burada karşılaşıp, sarılamamak üzücü. Çok iyi bir insan. İlişkimiz iyi bir seviyede. Ailevi problemlerden dolayı görüşemedik. Buraya gelmeden bana mesaj atmıştı, mutlu olmuştum. Keşke görüşebilseydik. Kendisi için en iyisini diliyorum. İki gün önce bana bir hediye gönderdi. Umarım bir an önce hocalığa geri döner. Sanırım bunu kendisi de çok istiyor." diye konuştu.

Spaletti, Türk futbolunun bu kadar yüksek seviyeli olmasının İtalyan teknik direktörler Andrea Pirlo, Vincenzo Montella ve Francesco Farioli'nin buraya gelmesini sağladığını belirtti.

Böyle bir lige gelmenin herkesin kaldırabileceği bir şey olmadığını kaydeden Spaletti, "Çünkü hem seviye çok yüksek hem de futbol anlayışı çok farklı. Ona alışman lazım. Yeni bir dil bilmem lazım. Alışmadığın bir lig. Aslında onları tebrik etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Spaletti, Pirlo'nun büyük bir futbolcu olduğunu hatırlatarak, "Bunu da aynı şekilde hocalıkta da yapabilecek kapasitede olduğu görmek beni memnun etti. Türkiye'de çalışan İtalyan hocalar tekrardan İtalya'da görev yapabilirler. O kalitede adamlar var." ifadelerini kullandı.





- "Kadromdan memnunum"

Takımımın kadrosunda gayet memnun olduğunu vurgulayan Spaletti, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadronun yapısına baktığımızda gayet memnunuz. Dengeleri bozmak istemiyoruz. Tranfser sezonu fırsat sezonudur. Olur da başka bir futbolcu göze çarpar. O konuda bir şey diyemiyorum. Biz kendi dengemizden memnunuz."

Fenerbahçeli oyuncular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Napoli'ye transfer olacağı söylentileri ile ilgili soru üzerine Spaletti, şunları kaydetti:

"Kulübümüzde transferlerle ilgilenen bir kişi var. Takip ettiği belki futbolcular vardır ama takımımız bizi şu anda gayet memnun ediyor. Özellikle sezon sonuna kadar herhangi bir takviye düşünmüyorum. Kadronun böyle kalmasını diliyorum. Ama eğer sezon sonunda bir fırsat olursa yetenekli futbolcuları bir değerlendirmeye alabiliriz. Ama şu anda öyle bir değerlendirmemiz yok. Eğer kulübünüzde güçlü bir futbolcunuz varsa, topu aldığında neler yapması gerektiğini önceden biliyordur. Bizim sportif direktörümüz açıkçası bu konuda çok öngörülü. Eğer sezon sonunda yetenekli futbolcularla alakalı bir fırsat olursa tabii ki bu konuda bir hamle yapacaktır."

Spaletti, Napoli'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae'nin başka bir takıma gidip gitmeyeceği yonunda soruyu ise "Belki futbol anlamında daha büyük kulüpler olabilir. Ama bizim kulübümüze bir futbolcu geldiği zaman taraftarın o tutkusunu gördüğünde gitme konusunda sorun yaşıyor. Bırakamıyorlar. Belki biraz daha futbol anlamında büyük takımlar olabilir ama bizi bırakmak çok kolay olmuyor. Kim Min-Jae'nin bizden ayrılmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü kendisi aslında geldiğinden beri bizimle ne kadar mutlu olduğunu hep hissettiriyor ve gösteriyor. Hem takımımıza hem de şehrimize ne kadar adapte olduğunu gösterdi. Bizden ayrılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

















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