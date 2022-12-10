Antalya'da Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonasının birinci etap yarışları başladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Cam Piramit Kongre Merkezinde organize edilen yarışlara 400 sporcu katıldı. Yarışlara katılan 19 kulübün sporcuları, performanslarını sergiledi.



Her yaş grubundan katılımcının yer aldığı ve 49 kategoride yapılan yarışlar, yarın sona erecek.

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