Kaş, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında tanıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinin tarihi ve turistik zenginlikleri, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde tanıtıldı.

Belediye ekipleri, 8-10 Aralık'ta düzenlenen fuarda stant açarak, ziyaretçilere ilçenin alternatif turizm imkanlarını tanıttı.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, fuara turizm sektörünün temsilcileriyle katıldıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.