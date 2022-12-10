Serik'te "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni düzenlendi.

Serik Belediyesi Boğazkent Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mukaddes Birşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Ekiz, yaptığı konuşmada, Serik'in e-Twinning gelişiminin altı yıl önce iki okul ve üç öğretmenin ödül almasıyla başladığını ifade etti.

İlçede, 2020'de 7 Avrupa, 12 ulusal olmak üzere 19 kalite etiketi ödülü alındığını vurgulayan Ekiz, "2021'de ise 33 Avrupa, 73 ulusal olmak üzere 106 kalite etiketi ödülü almıştır. Bu başarı kolay elde edilmedi." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birşen ise Serik'in milli eğitimde lokomotif görevi yapan ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Törende, ulusal ve Avrupa kalite ödülü alan öğretmenlere ve okul müdürlerine, e-Twinning kalite etiketi ödülleri ve plaketleri verildi.





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