Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ekiplerden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Keita, Cofie, Uğur Çiftçi, Saba, Musa ve Yatabare ilk 11'iyle başladı.

MKE Ankaragücü ise Bahadır Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Uros, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Zahid, Ariyibi, Beridze ve Sowe ilk 11'iyle mücadele etti.

Müsabakanın 31. dakikasında Yatabare'nin golüyle öne geçen Demir Grup Sivasspor, 41. dakikada Saba'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu maçla Demir Grup Sivasspor, Antalya kampını tamamdı. MKE Ankaragücü ise hazırlıklarına devam edecek.





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