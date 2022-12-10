Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip müsabakaya Jankat Yılmaz, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Baran Aksaka, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.

İkinci yarıda Fredrik Mitdsjö, Baran Demiroğlu, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Efe Akman, Beknaz Almazbekov, Caner Doğan ve Ali Yeşilyurt, oyuna dahil oldu. Galatasaray'da sadece kaleci Jankat ile 2 gol atan Yusuf Demir 90 dakika sahada kaldı.

Adana temsilcisi ise Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jovan Manev, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, David Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen kadrosuyla maça başladı. Maçın ikinci yarısında İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Erhun Öztürk, Birkir Bjarnasson, Younes Belhanda, Abdurrahim Dursun, Mahamadou Ba ve Berk Yıldız forma giydi.

Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.

İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.

Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.





- Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını da kazanamadı





Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı üçüncü hazırlık maçında da galip gelemedi.

İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampındaki ilk müsabakasına Adana Demirspor karşısında çıktı. İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, mavi-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı





- Yusuf Demir, golle tanıştı





Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Yusuf Demir, ilk kez sarı-kırmızılı formayla gol attı.

Avusturya'nın Rapid Wien takımından kadroya katılan genç hücum oyuncusu, Galatasaray'da daha önce 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 hazırlık maçında görev aldı.

Sarı-kırmızılı formayla üçüncü hazırlık müsabakasına çıkan Yusuf, 50. dakikada attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Müsabakanın 75. dakikasında bir gol daha bulan 19 yaşındaki futbolcu, takımına beraberliği getirdi.





- Başkan Dursun Özbek tribünde





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçı tribünden izledi.

Belek'teki kampa gelen başkan Özbek'e eşi Mesude Özbek ile ikinci başkan Metin Öztürk de eşlik etti.

Ayrıca tribünde VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile İtalya'nın Salernitana takımının sportif direktörü eski Galatasaray kalecisi Morgan De Sanctis de yer aldı.





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