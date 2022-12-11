Elmalı'da fırıncılara "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Elmalı'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle ekmek üretimi ve dağıtımı yapan işletmelerde çalışan 70 kişiye "Ekmek Hijyen Eğitimi" verildi.

İlçede ekmek üretimi ve dağıtımı yapan işletme çalışanlarına yönelik eğitimlere 70 kişi katıldı. İşletme hijyeni, kullanılan ekipmanların temizliği, hammadde ve son ürünün uygun koşullarda üretimi, depolanması, nakliye ve satışına yönelik bilgi verildiği eğitim sonunda katılımcılar "Ekmek Hijyen Belgesi" almaya hak kazandı.

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol gereğince eğitimin düzenlendiğini söyledi.

İki ayrı grup halinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara hijyen konusunda çeşitli başlıklar altında bilgi verildiğini belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Ekmek üretiminde dikkat edilmesi gereken üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı ile ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında bilgi verildi. Fırınlarda çalışan herkesin hijyen eğitimi alması gerektiği için düzenlenen eğitimlerin güvenilir gıda arzı ve insan sağlığı açısından önemli. Eğitimin sonunda yazılı sınava tabi tutulan fırın çalışanlarından geçer not alanlara belgeleri verildi."​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.