24. Golf Mad Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen, profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı "24. Golf Mad Golf Turnuvası" tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübünün Sultan ve Pasha sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda Jason Evans, Jakob Qakley, Carly Booty, Danny Heard, Anton Bobrik, Nick Baron, Alex Murrelly, Zlatan Muslimovic, Mutlu Güner, Bülent Altıntaş, Sinan Çağlayan, Ulaş Karataş, Cahit Kaya gibi profesyonel golfçüler mücadele etti.

Profesyonel ve amatörden oluşan 40 takımın mücadele ettiği ve 4 gün süren turnuvada Avustralyalı Jason Evans birinciliği elde etti. Evans, 5 bin avro ödülün de sahibi oldu. Turnuvada ikinci sırada ise İngiliz Jakob Qakley yer aldı.

Turnuvada ayrıca takımlar kategorisinde Mihailo Dimitrevich, Victor Naishuller, Silvia Naishuller ve Guzel Yusupova'dan oluşan takım birinciliği elde etti. Jonathan Grogan, Carsten Egrig, Bertil Lilja ve Astrid Jilla'dan oluşan takım ikinci; Jakob Qakley, İgor Katalevskii, Yulia Grinevich ve Tom Walker'den oluşan takım ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenleri ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Antalya Golf Kulübü Müdürü Ahmet Çağıl ve Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

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