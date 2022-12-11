VavaCars Fatih Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar, konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde ilk 10 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Lawrence Nicholas ile soğuk algınlığı bulunan Kerim Frei katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın, basına kapalı bölümde ise taktik çalışmayla tamamlandığı öğrenildi.

Karagümrük, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.