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Alanya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA

Alanya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kemal Ulusoy'un (21) kullandığı 07 HYL 32 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ulusoy, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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