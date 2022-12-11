Alanya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kemal Ulusoy'un (21) kullandığı 07 HYL 32 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ulusoy, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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