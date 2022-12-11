Antalya'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.A'nın kullandığı 06 CHS 38 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolu Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde D.U. yönetimindeki 07 AUL 820 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, araçlar kaldırılana kadar sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda önlem aldı.

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