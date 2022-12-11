Antalya'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen N.G. ve D.G'nin İskele Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine karı koca gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 aylık bebeği bulunan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

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