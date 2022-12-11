Sinema sanatçısı Hayal Sirer, Antalya'da vefat etti

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ANTALYA (AA) - Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sirer, dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.

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