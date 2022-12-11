Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 10. haftasında sahasında karşılaştığı lider Anadolu Üniversitesi ile 2-2 berabere kaldı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Oğuzhan Hamitoğlu, Hüseyin Asım Kılıç ve Burak Dayıoğlu hakem üçlüsü yönetti.

Maçın 9. dakikasında gelişen atakta topa iyi yükselen Kumluca Belediyespor'dan Ahmet Keleş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Anadolu Üniversitesi atağında ceza alanı içinde elle müdahale sonucu kazanılan penaltı atışını gole çeviren Fatih Çakır, skoru 1-1 yaptı.

Maçın 36. dakikasında konuk takımdan Halil İbrahim Yazğılı, takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla devam eden maçta 60. dakikada konuk takımdan Ersin Aslantoğ yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 72. dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan ev sahibi takımdan Ahmet Keleş, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.

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