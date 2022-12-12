GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

AA

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

- İki ilçede eğitime ara verildi

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." dedi.

Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu. Ekiplerimizle sahadayız." diye konuştu.

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Finike'de bazı mahallelerde su baskınları oluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık 4 mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (4)
YEREL HABERLER ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER ...
(Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (4)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden ...
Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (2)-
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; ...
ANTALYA´NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (2)- YENİDEN
YEREL HABERLER ANTALYA´NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER ...
Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA?NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ ...
ANTALYA´NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ (1)
YEREL HABERLER ANTALYA´NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ (1)
Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi (1)
YEREL HABERLER Antalya´nın iki ilçesinde sel felaketi (1)
Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
(Görüntülü) YAĞMURDA EVİNİ SU BASAN ENGELLİ KADINA POLİSTEN, ?SIRTIMA ALIP ÇIKARAYIM? ÖNERİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAĞMURDA EVİNİ SU BASAN ENGELLİ KADINA ...
YAĞMURDA EVİNİ SU BASAN ENGELLİ KADINA POLİSTEN, `SIRTIMA ALIP ÇIKARAYIM´ ÖNERİSİ
YEREL HABERLER YAĞMURDA EVİNİ SU BASAN ENGELLİ KADINA POLİSTEN, ...
Yağmurda evini su basan engelli kadına polisten, `sırtıma alıp çıkarayım´ önerisi
YEREL HABERLER Yağmurda evini su basan engelli kadına polisten, ...
Antalya'da etkili yağış nedeniyle su baskınları yaşandı
YEREL HABERLER Antalya'da etkili yağış nedeniyle su baskınları ...
Beşiktaş - Westerlo (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Beşiktaş - Westerlo (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Winter Football Series, Napoli - Crystal Palace maçı ile sona erdi
YEREL HABERLER Winter Football Series, Napoli - Crystal Palace maçı ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini ...
Futbol: Bölgesel Amatör Lig
YEREL HABERLER Futbol: Bölgesel Amatör Lig
(Görüntülü) OTOBÜS, TIR&#039;A ARKADAN ÇARPTI 9 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOBÜS, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.