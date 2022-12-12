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Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, takımı ilk 5'in gediklisi yapmak istiyor:

AA

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, takımı ilk 5'in gediklisi yapmak istiyor:

ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yeşil-beyazlı takımı Spor Toto Süper Lig'de sürekli ilk 5'te olmasını istediklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle takımlarının Antalya'da yaptığı kampı ziyaret eden Özgökçen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk defa kamp sürecinin kasım ve aralık ayına denk geldiğini aktaran başkan Özgökçen, "Bu ilk defa yaşanılan bir durum. Olumlu ya da olumsuz olduğunu lig başlayınca göreceğiz. Uzunca bir ara olduğu için takımların hepsi kampa girdi. Bu kampların yansıması nasıl olacağı, takımların performansını nasıl etkileyeceği lig başlayınca göreceğiz. İnşallah Konyaspor'a olumlu yansır." diye konuştu.

Fatih Özgökçen, sezonun ilk 14 haftalık bölümündeki performanslarını değerlendirerek, "Geçen sezonla kıyaslama yapılıyor. Sadece ofansif yönden geçen sezondan uzağız. Puan noktasında 2 puan gerideyiz. Ortalamaya bakıldığında güzel bir performansımız var. İnşallah bu performansımız devam eder." ifadelerini kullandı.


- "İlk 5'te kalıcı bir futbol takımı oluşturmak istiyoruz"

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, takımlarının Süper Lig'de sürekli ilk 5'te yer alması için çalıştıklarını dile getirdi.

Göreve 2021'de geldiklerini anlatan Özgökçen, "Göreve geldiğimizde Konyaspor'un ilk 4-5 sezon ilk 10'da mücadele edeceğini, bu sürede ekonomisini düzelteceğini, ikinci 4-5 yılda da ilk 5'e oynayacak takım olacağını söylemiştik. Şu anda ilk 5'te kalıcı bir futbol takımı oluşturmak istiyoruz. Bunu yaparken de ekonomimizi sağlam temeller üzerinde kurmayı amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Özgökçen, kulübün ekonomisiyle ilgili ise, "Özellikle pandemi sonrasında dünya futbolunda bir küçülme söz konusu. Gelirlerin azaldığını görüyoruz. Türk futbolunda da bu yaşanıyor. Konyaspor'un da genelde bazı sıkıntıları mevcut ama Konya şehri ve kulübümüz bunların üstesinden gelebilecek güçte." değerlendirmesinde bulundu.


- Transfer çalışmaları ve teklifler


Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, futbolcularına gayri resmi teklifler olduğunu, transfer sürecinde resmiyete dökülebileceğini söyledi.

Ligin ilk bölümünde 14 maçta 24 puan toplayan ekibine transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine Özgökçen, "Kamp döneminden çok sonra transfer dönemi başlayacak. Eksiklerimiz ortaya çıkabilir. Ona göre bir değerlendirme içine girebiliriz." diye konuştu.

Fatih Özgökçen, iyi performans gösteren oyuncularına teklifler olabileceğine değinerek, "Şu anda resmi transfer dönemi başlamadığı için gelen teklif yok ama gayri resmi olarak bizim de kulağımıza gelen bazı talepler var. Transfer dönemi başlayınca göreceğiz." ifadelerini kullandı.


- Yabancı oyuncu kuralı


Konyaspor Kulübü Başkanı, yabancı oyuncu kuralında sezon ortasında bir değişikliğe sıcak bakmadığını söyledi.

Mevcut uygulanan ve tartışılan kuralla ilgili Özgökçen, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda yabancı sınırlamasının Türk futboluna nasıl yansıdığının masaya yatırılması gerek. Tamamen bir kural koymakla, kısıtlamayla bu işin olmayacağı gibi önünün tamamen açılmasını doğru bulmuyoruz. Altyapılara nasıl ve ne kadar destek verileceğinin değerlendirmesi yapılır, buna göre bir karar verilir."

Kurallar belirlenirken Türk futboluna faydasının düşünülmesi gerektiğini savunan Fatih Özgökçen, "Devre arası yapılacak değişikliklere çok sıcak bakmıyorum. Oyun oynanırken bazı kuralların değiştirilmesini çok doğru bulmuyorum. Sezon sonunda değişiklikler olabilir. Önemli olan herkese adil ve objektif bir şekilde bunların yansımasıdır. Rekabet ortamı ne kadar sağlanırsa Türk futbolu o kadar gelişir. Bireysel ve kulüp bazında değil Türk futbolunun genelini düşünmek gerek." şeklinde görüş belirtti.

Özgökçen, Katar'da devam eden Dünya Kupası ile ilgili ise, "Gönlümüz kırık. Türkiye olarak orada olmamız gerekirdi. Orada yer alsaydık belki sürprizlerin birini biz yapabilirdik. Fas'ın buraya kadar gelmesi benim için bir sürpriz. Benim favorim çocukluğumda, gençliğimde Maradona'da olduğu için Arjantin'di. Fas finale çıkarsa onları destekleriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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