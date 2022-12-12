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Saba Lobjanidze'den teknik direktör Volkan Demirel'e övgü:

AA

Saba Lobjanidze'den teknik direktör Volkan Demirel'e övgü:

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Atakaş Hatayspor'un Gürcü oyuncusu Saba Lobjanidze, teknik direktör Volkan Demirel'in gelecekte çok daha başarılı olacağını söyledi.

Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp yaptıkları Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamp sürecinde 1 hazırlık maçı yaptıklarını ve 3 karşılaşmaya daha çıkacaklarını hatırlatan 27 yaşındaki oyuncu, ligde oynayacakları Giresunspor karşılaşmasına iyi hazırlanacaklarını aktardı.

Süper Lig'in ilk 6 maçında 1 puan aldıklarını hatırlatan Lobjanidze, "Aslında sezon başlangıçları gerçekten çok önemlidir. Biz gerçekten çok kötü bir sezon başlangıcı yaşadık. Sonra işleri düzelttik, puan ve puanlar almaya başladık. Ama bu futbol, kötü başlasanız da iş bitmiyor. Ondan sonra kendinizi toparlamanız için belli bir vaktiniz oluyor. Biz de bu süreçte işleri düzelttiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Volkan Demirel ile önemli bir çıkış yakaladıklarını ve gelecekte çok daha iyi olacaklarını anlatan Lobjanidze, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok iyi bir hocayla çalışıyoruz. Müthiş bir kariyer. Geçmişe baktığınız zaman Türk futbolunu çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Bu konuya gerçekten çok hakim ve bunu bize iyi yansıtıyor. İyi bildikleri var ve bize bunu pozitif anlamda geçiriyor. Hocanın bir gücü olduğunu biliyoruz. Gelecekte çok önemli işler yapacağını düşünüyorum."


- "Büyük maçları seviyorum"


Saba Lobjanidze, Süper Lig'de büyük takımlara karşı oynamayı ayrıca sevdiğini belirtti.

Hücum oyuncusu, ara dönüşünde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi zorlu maçlara çıkacaklarının hatırlatılması üzerine, "Her maça farklı hazırlanıyoruz. Her maça ona göre motive oluyoruz ve büyük maçlara gelince o maçlarda oynamayı gerçekten seviyorum. Oralarda performans göstermek gerçekten çok önemli ve bende böyle maçları çok seviyorum." diye konuştu.

En büyük hedefinin önündeki maç olduğunun altını çizen Saba Lobjanidze, "Gerçekten sadece takımım ve kendi adıma iyi bir sezon olmasını hedefliyorum. Ben bunun için çalışıyorum. Hedeflerimize maç maç bakıyoruz. Benim için en büyük hedef gelecek maçtır. Ondan sonra yine gelecek maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde çok daha iyi bir pozisyonu hak ettiklerini anlatan Lobjanidze, şunları aktardı:

"Hedefimizin daha yukarısı olduğunu biliyorum. Aslında bu yüzden Volkan hocanın bize gelişi, futbol anlamında bilgileri, bize kattığı pozitif enerji belki de bu yüzden başarılı olduk diyebilirim. Çünkü o geldikten sonra gerçekten takımın havasında pozitif bir değişiklik oldu. O yüzden hedefimiz ilk 8 diyebilirim."


- "Arda'nın büyük bir geleceği var"


Saba Lobjanidze, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in büyük bir geleceği olacağını ifade etti.

Tecrübeli oyuncu, kendi pozisyonunda Süper Lig'den hangi isimleri beğendiği sorusuna, şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Aslında kendi pozisyonumda gerçekten iyi isimler var. Mesela Fenerbahçe'de Enner Valencia diyebilirim. Arda Güler'in gerçekten büyük bir geleceği var. Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'u söyleyebilirim ama söyleyemediğim, aklıma gelmeyen isimler de var. Bizde de baktığınız zaman potansiyel bir Haland var, o da Bertuğ."

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