GÜNCELLEME 4 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

AA

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

- İki ilçede eğitime ara verildi

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." dedi.

Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu." bilgisini verdi.

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, üç noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Finike'de bazı mahallelerde su baskınları oluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık dört mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.

- Vali Yazıcı bölgede incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, AA muhabirine, bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını ve metrekareye 207 kilogram yağmur düştüğünü söyledi.

Yağışın ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar çok sayıda ihbarımız oldu, ihbarlara gidildi. İlçe merkezinde sular büyük oranda çekilmiş durumda. İki kırsal mahallemizde, iki taşan derenin ilçe merkezinde oluşturduğu sıkıntılar vardı. O sular çekildi." dedi.

Ortaköy ve Toptaş mahallelerinde köprüler yıkıldığı için ulaşımda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yazıcı, sorunun giderilmesi için DSİ ve Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını bildirdi.

Yazıcı, bu iki bölgeye uzak da olsa alternatif yollar bulunduğunu, normal ulaşımın sağlanması için geçici de olsa çözümler üretilmeye çalışıldığını kaydetti.

- Hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Kumluca ilçe merkezinde, ana yollarda temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Heyetleri kurduk. Bir an önce zarar gören iş yerleri, evler ve araçlarla ilgili hasar tespitleri yapılacak. Bugün, en geç yarın hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış oluruz. Tabii tarımla ilgili de ekiplerimiz sahada. Tarımsal zararlara ilişkin Kumluca'da daha önceki yıllardan tecrübeliyiz. Bu bölgede ilk defa olmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören seraları tespit ediyor. Akşamüstü ne kadar alanda ne kadar seranın zarar gördüğünü dekar olarak verebiliriz."

- "Çok sayıda vatandaş mağdur oldu"

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile selden en fazla kişinin zarar gördüğü Kavaklıkuyu Caddesi'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu dile getiren Yazıcı, esnafın dükkanlarını temizlemeye çalıştığını, belediye ekiplerinin de bodrum katlara dolan suları tahliye ettiğini anlattı.

Bir çiftçinin hayatını kaybettiğini aktaran Yazıcı, "Daha önce bypass olmuş 44 yaşındaki bir vatandaşımız, su altında kalan serasına bakmaya gittiğinde orada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef vefat etti. Böyle bir kaybımız var. Selle direkt ilgili bir durum değil, serada kalp krizi geçirmiş." dedi.

Yazıcı, devletin yaraları saracağını vurgulayarak, "Buraya gelmeden önce İçişleri ve Dışişleri bakanlarımızla görüştüm. Tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Teyakkuz halindeyiz, kriz merkezlerimiz kuruldu. Ciddi miktarda hasar gören, mağdur olan vatandaşımız var. Devletimiz bu hasarları karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI VE BELEDİYE BAŞKANI MUHUTTİN BÖCEK, SEL BÖLGESİNDE -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI VE BELEDİYE ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (10)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA BAŞLADI ANTALYA&#039;YI VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA BAŞLADI ANTALYA'YI ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (9)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
İYİ Parti Antalya İl Başkanı istifa etti; ilişki ve tehdit iddialarını reddetti
YEREL HABERLER İYİ Parti Antalya İl Başkanı istifa etti; ilişki ve ...
Saba Lobjanidze'den teknik direktör Volkan Demirel'e övgü:
YEREL HABERLER Saba Lobjanidze'den teknik direktör Volkan Demirel'e ...
(Görüntülü) FİNİKE&#039;DE SURİYELİ 4 ÇOCUK YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) FİNİKE'DE SURİYELİ 4 ÇOCUK YARALANDI
(Görüntülü) BURCU&#039;NUN BALKONDAN DÜŞEREK ÖLÜMÜNDE MAHKEME YİNE 13 YIL HAPİS VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURCU'NUN BALKONDAN DÜŞEREK ÖLÜMÜNDE ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı (8)
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, takımı ilk 5'in gediklisi yapmak istiyor:
YEREL HABERLER Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, takımı ilk ...
(Görüntülü) ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP KONYA&#039;YA İNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA UÇAĞI, 2 SAAT HAVADA BEKLEYİP ...
Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi
YEREL HABERLER Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi
(Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI VE BELEDİYE BAŞKANI MUHUTTİN BÖCEK, SEL BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI VE BELEDİYE ...
(Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI, SEL BÖLGESİ KUMLUCA&#039;DA AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI, SEL BÖLGESİ ...
Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 yıl hapis verdi
YEREL HABERLER Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 ...
(Görüntülü) Andrea Pirlo: Takımdaki atmosfer çok iyi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Andrea Pirlo: Takımdaki atmosfer çok iyi
(Görüntülü) Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite potansiyeline sahip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi ...
Andrea Pirlo: Ayrılan oyuncular hem benim hem de yönetimimizin tercihi
YEREL HABERLER Andrea Pirlo: Ayrılan oyuncular hem benim hem de ...
Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite potansiyeline sahip
YEREL HABERLER Karagümrüklü Fabio Borini: Türkiye ligi kalite ...
(Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI -RÖP EKİYLE
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
(Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ...
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller ...
Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
YEREL HABERLER Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.