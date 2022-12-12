Isparta'da eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen hemşire Antalya'da toprağa verildi

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ANTALYA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen hemşire Selver B, Antalya'nın Serik ilçesinde defnedildi.

Eğirdir'deki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Serik Devlet Hastanesi morguna konulan Selver B'nin (48) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Selver B. için uzun yıllar görev yaptığı Serik Devlet Hastanesi'nde eski mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Dikmen Mahallesi'ndeki babaevine götürülen cenaze helallik alınmasının ardından Dikmen Merkez Mezarlığına getirildi.



Buradaki cenaze törenine, Selver B'nin yakınları, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Selver B'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.



Mezarına çiçek bırakarak dua eden Selver B'nin kız kardeşi ve yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve 2 çocuk annesi Selver B'nin evde bakım hemşiresi olarak görev yaptığı, katil zanlısı kocası ile akraba oldukları öğrenildi.

- Olay

Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden M.B. (66) dün sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Server B. (48) ve kendisini öldüreceği ihbarında bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekibi kapının bir süre açılmaması üzerine camı kırarak eve girmiş, M.B'yi yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde hareketsiz halde bulmuştu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen hemşire Selver B'nin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan şüpheli koca, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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