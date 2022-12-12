Antalya'da 3'üncü katın balkonundan düşen kadın yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde binanın 3'üncü katından düşen genç kadın yaralandı.

Fabrikalar Mahallesi 3058 Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Gül Ayten T, oturduğu 3'üncü katın balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gül Ayten T, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin kızına müdahalesini izleyen anne ise gözyaşı döktü.

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