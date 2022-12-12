Sinema sanatçısı Hayal Sirer, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer'in cenazesi toprağa verildi.

Muratpaşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazına, Sirer'in ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Sanatçının cenazesi daha sonra Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki annesinin kabrine defnedildi.

Sirer'in yeğeni Rüya Kürümoğlu, gazetecilere, teyzesinin kendince güzel yaşadığını söyledi.

Yeşilçam'ın teyzesi için ayrı bir güzellik olduğunu dile getiren Kürümoğlu, "Bizim küçüklüğümüzde olan bir dönemdi. Teyzemin öldüğünü sosyal medyada paylaşınca gelen ilgi beni şaşırttı. Keşke bu ilgi teyzem yaşarken de olsaydı, keşke şu anda burada daha kalabalık olsaydık ama dostlar sağ olsun." dedi.

Kalp rahatsızlığı bulunan sinema sanatçısı Hayal Sirer, 10 Aralık'ta kaldırıldığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.

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