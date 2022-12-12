Kepez'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste piyasaya sürülecek kaçak sigara ve tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 750 kaçak sigara ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, şüpheli D.V. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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