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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerya'dan Antalya'da doğal gaz bağlatanlara altın ve taksit imkanı

AA

Enerya'dan Antalya'da doğal gaz bağlatanlara altın ve taksit imkanı

ANTALYA (AA) - Enerya Enerji, yıl sonuna kadar Antalya'da doğal gaz bağlantısı anlaşması yapan her abonenin altın kazanacağını ve bağlantı bedelinin de 10 taksite bölüneceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 2006 yılından bugüne temiz, ekonomik ve verimi yüksek bir yakıt olan doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam eden Enerya Enerji, yeni abonelerine özel kampanyalara bir yenisini daha ekliyor. 2022 sonuna kadar, Antalya'da doğal gaz bağlantı anlaşması yapan her abone altın kazanacak.

Enerya Enerji, "doğal gazsız ev kalmayacak" anlayışıyla, altın kampanyasına ek olarak, bağlantı bedeline 10 taksit fırsatıyla da doğal gaza geçecek abonelere kolaylık sağlıyor. Taksit kampanyasından da yıl sonuna kadar yararlanmak mümkün olacak. Bağlantı bedeli, doğal gaz aboneliği başlangıcında bir defaya mahsus ödenecek.

Açıklamada görüşüne yer verilen Enerya Enerji A.Ş Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak gördüklerini, yatırımlarına bu anlayışla devam ettiklerini belirtti.

Alternatif yakıt türlerine göre doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine ciddi oranda katkı sağlamanın mümkün olduğunun altını çizen Tulukcu, şunları ifade etti:

"Doğal gaz, en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkarken, temiz enerji sayesinde hava, ortam ve çevre kirliliğine de yol açmıyor. Enerya olarak Antalya'da 1746 kilometre doğal gaz şebeke uzunluğu ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2022 yılı sonunda ise 113 mahalleye doğal gaz götürerek, 218 bin aboneye ulaşmış olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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